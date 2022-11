La Cenerentola di Rossini conquista il pubblico del Teatro Carlo Felice

Genova. Un Teatro Carlo Felice pieno e con un’età media degli spettatori molto più bassa del solito grazie alla collaborazione con Iren nell’ottica di fidelizzare gli spettatori ‘del futuro’, ha applaudito convinto il debutto della Cenerentola di Rossini. L’allestimento di Emanuele Luzzati del 1978 nella sua semplicità ha lasciato spazio alla fantasia dei registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, che hanno esaltato la comicità del libretto attraverso danze meno tradizionali rispetto a tutto il resto (passi di twist, mosse quasi da discomusic anni Settanta alla fine), movenze del coro legate agli acuti di Don Ramiro, il principe, e utilizzato al meglio gli oggetti di scena, anch’essi protagonisti tra botti e cubi di legno con le ruote o specchi rotanti.

I costumi, realizzati per l’occasione, anche se ispirati dal vecchio allestimento, hanno colorato ed esaltato i cantanti, con le due sorellastre – Tisbe (Carlotta Vichi) e Clorinda (Giorgia Rotolo) – con tanto di mutandoni, fiori e nastri, in piena parte, mentre per Cenerentola l’abito era davvero fiabesco: in blu e con le rose stampate sul davanti.

