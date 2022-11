Lunezia Volley in trasferta a Sampierdarena

Questa sera alle 20.30 il Lunezia Volley gioca per la 7.a giornata del campionato regionale ligure femminile (Girone B) di pallavolo contro il Paladonbosco Genova fanalino di coda nel raggruppamento. Arbitri Viviana Giacoppo e Francesco Rovere.

Oltre a capitan Arianna Poletti, “martello” come noto lungodegente, manca pure Giulia Maltana: caviglia in disordine. Tenuta morale della squadra biancoblu buona dopo il netto successo sulla vicecapolista Admo Lavagna. Partenza per il capoluogo ligure a metà pomeriggio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com