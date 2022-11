Meteo, la perturbazione si allontana: temperature in calo ma oggi spazio al sole, domani qualche velatura

Liguria. La debole perturbazione si allontana velocemente verso sud lasciando spazio al sole sulla nostra regione. Ecco nel dettaglio le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e per il fine settimana.

Oggi, sabato 26 novembre, su tutta la regione avremo condizioni di tempo soleggiato. Qualche annuvolamento sarà possibile sullo Spezzino e sui versanti padani orientali, senza conseguenze. Venti: moderati o forti da nord e nord-est. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in calo le minime, stazionarie o in contenuto aumento le massime in costa: saranno comprese sulla costa tra 9 e 18 gradi, nell’interno tra -2 e 14.

