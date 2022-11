Meteo, perturbazione si allontana dalla Liguria: temperature in calo ma tempo soleggiato

Liguria. La debole perturbazione che ha interessato la nostra regione si allontana velocemente verso sud lasciando spazio al sole. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono in calo. Ma vediamo il dettaglio del weekend.

Secondo le previsioni del centro meteo Limet oggi, sabato 26 novembre, su tutta la regione avremo condizioni di tempo soleggiato. Qualche annuvolamento sarà possibile sullo Spezzino e sui versanti padani orientali, senza conseguenze. Venti: moderati o forti da nord e nord-est. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in calo le minime, stazionarie o in contenuto aumento le massime in costa: saranno comprese sulla costa tra 9 e 18 gradi, nell’interno tra -2 e 14.

