Molini di Triora nel racconto dello storico Andrea Gandolfo

Molini di Triora. Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli approfondimenti storici a cura dello storico sanremese Andrea Gandolfo che oggi ha ricostruito per i lettori di Riviera24.it la storia del paese di Molini di Triora, in alta valle Argentina, che il 27 dicembre 1903 si staccò dal Comune di Triora per diventare un comune autonomo.

«Il paese sorge alla confluenza dei torrenti Argentina e Capriolo in fondo alla ripida dorsale che discende da Triora ed è circondato da boscosi contrafforti montani, in parte terrazzati. L’abitato si distende lungo un’ansa del torrente, all’incrocio delle strade dirette alla testata della valle e, lateralmente, alla colla di Langan, posta a 1127 metri sul livello del mare, e in Val Nervia a ponente e al Passo della Teglia (1387 metri) e alle valli della Giara di Rezzo e Arroscia a levante. L’origine del toponimo è chiaramente collegabile con la presenza nella zona di ventitré mulini destinati alla macinazione della farina e delle olive, resa possibile anche dalla particolare abbondanza di acqua nei pressi del borgo, il cui nome è attestato per la prima volta in un documento del 1271 nella forma latinizzante Molendinum, poi divenuto Molini, dal latino tardo “molinum”, ossia macina, derivata a sua volta dal latino classico “mola” di pari significato, mentre solo più tardi, per non confonderlo con altri paesi dello stesso nome, sarebbe stato aggiunto l’attributo “di Triora” allo scopo di ricordarne la dipendenza da quest’ultimo Comune, che nei secoli medievali e della successiva età moderna esercitava il suo incontrastato dominio su tutta l’Alta Valle Argentina».

» leggi tutto su www.riviera24.it