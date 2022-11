Movida, la bocciatura del Tar non stoppa la battaglia dei residenti: “Delusi ma andiamo avanti”

Genova. “Delusi ma non arresi”. L’associazione Vivere il Centro Storico ha preso atto della sentenza del Tar Liguria che, pur riconoscendo “la situazione di grave degrado denunciata e comprovata” ha preferito non esaminare la questione nel merito e ha bocciato il ricorso.

“Non ci si aspettava che questa sentenza potesse essere risolutiva di un problema annoso e complesso come quello in oggetto, ma certo non che si fermasse solo a profili meramente formali – si legge in una nota dell’associazione – questo non fa che aumentare il grado di esasperazione dei residenti per la scarsa o comunque insufficiente attenzione delle istituzioni a un problema di degrado complessivo che sta diventando sempre più esplosivo”.

