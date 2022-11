No alla violenza sulle donne, la caserma dei carabinieri si tinge di arancione

Savona. Anche quest’anno, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Savona aderisce alla campagna “Orange the World”, illuminandosi con luci arancioni.

“Illuminazione che simbolicamente vuole penetrare l’oscurità di situazioni apparentemente inestricabili fungendo da faro, per indicare un luogo sicuro a quelle donne che subiscono o hanno subito atti lesivi della propria dignità personale e/o violenze in genere, che siano esse fisiche o psicologiche. In questo luogo le donne possono trovare un rifugio sicuro ed accogliente, per permettere loro di aprirsi e denunciare quelle situazioni che, per timore o vergogna, vengono tenute nascoste, a volte anche per anni” fanno sapere dall’Arma dei Carabinieri.

