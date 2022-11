Nuova Sanstevese vs Argentina Arma, i convocati rossoneri

Taggia. Sono venti i giocatori dell’Argentina Arma convocati per l’incontro con la Nuova Sanstevese, in programma domenica 27 novembre alle 19 presso il campo sportivo “Colombera” di Santo Stefano al mare.

La formazione rossonera arriva a questo incontro reduce dal pareggio con il Sanremo2000 (1-1) con il quale condivide la prima posizione in classifica insieme alla Carlin’s Boys Tutte e tre le compagini guidano la classifica a quota 11 punti, due punti di vantaggio sul Cisano Calcio. con 9 punti. L’avversario della sesta giornata del campionato di Seconda categoria arriva a questo incontro con zero punti in classifica e nell’ultimo incontro giocato è uscito sconfitto dal campo del San Bartolomeo Cervo (3-0).

