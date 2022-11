Rapallo: cantiere San Francesco, rispettata la tabella di marcia

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori al cantiere San Francesco di Rapallo. Anche se è difficile pensare che a gennaio possano essere riaperte le vie Assereto e Maggiocco per passare alla fase 2: demolizione vecchia copertura e costruzione nuova nella parte centrale.

Ieri c’è stata la riunione settimanale per fare il punto. Oggi, sabato, gli operai lavoravano al completamento della soletta sul greto, nella parte verso via Maggiocco; la prossima settimana verranno realizzate le “spalle-argine” su cui verranno poggiate le travi in acciaio montante sul posto; dopo la colata di cemento e la sua maturazione, potrà essere riaperta via Maggiocco. Mella parte a mare si sta procedendo con la sistemazione delle travi in acciaio.

