Rapallo: strada per Sam Massimo, progetto definitivo

Opere di consolidamento e ampliamento del ponte carrabile di San Massimo: è stato consegnato il progetto definitivo. L’intervento, rilevante e strategico per la viabilità della zona, grazie al finanziamento statale per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio pari a 250 mila euro, sarà a costo zero per le casse comunali. Entro marzo 2023, a seguito di gara d’appalto verranno affidati i lavori. Dietro a qwuesti risultati c’è il grande lavoro svolto dall’assessore Filippo Lasinio e agli uffici per la capacità di intercettare i contributi messi a disposizione dagli enti sovraordinati.

strada per Sam Massimo, progetto

