Ritorna il Babbo Natale della Croce Rossa. La vigilia consegna dei regali a casa su prenotazione

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna il Babbo Natale della Croce Rossa, l’iniziativa promossa dai Giovani dell’associazione spezzina in occasione delle festività natalizie per fare felici i più piccoli. Nella serata del 24 dicembre i volontari CRI, travestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, busseranno alla porta delle abitazioni e consegneranno i regali natalizi preparati dalle famiglie per la gioia dei bambini.

È possibile prenotare la consegna a domicilio chiamando il numero 335 1643892. Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per sostenere le attività di prevenzione dei Giovani della Croce Rossa della Spezia, da sempre attivi nelle scuole e nelle piazze per sensibilizzare i loro coetanei su tematiche delicate come dipendenze da alcol e droghe, sicurezza stradale, educazione alimentare, malattie sessualmente trasmissibili e tutela dell’ambiente.

