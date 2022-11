Riva Trigoso: “Marcantonio Colonna”, varato un gioiello dell’ingegneria italiana

Questa mattina presso i cantieri Fincantieri di Riva Trigoso è stato varato il Pattugliatore polivalente d’altura intitolato a “Marcantonio Colonna”. Erano presenti alla cerimonia le autorità civile e militari: il Sottogretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago; il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti; il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Enrico Credendino; l’Ammiraglio Ispettore Capo Matteo Bisceglia; l’ammininistratore delegato di Fincantieri Pier Roberto Folgiero, il Generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri ; il rappresentante delle maestranze del cantiere Davide Grino, la sindaca decaduta di Sestri Levante Valentina Ghio. La prima a far ingresso sul luogo della cerimonia è stata la principessa Jeanne Pavoncelli Colonna, madrina del varo e discendente del principe Marcantonio Colonna, uno dei vincitori della gloriosa battaglia di Lepanto, in cui si distinse tutta la marineria italiana: colui che catturò l’ammiraglio della flottta turca.

Ad aprire gli interventi Davide Grino, che ha dato il benvenuto da parte dei lavoratori: “Il varo è sempre un evento significativo per chi ha partecipato alla costruzione della nave e per l’impatto che esso ha sull’economia. Sono stati fatti importanti investimenti nel nostro cantiere, per i quali ringraziamo l’amministratore delegato; molte commesse sono arrivate al nuovo cantiere integrato Riva-Muggiano, il che comporto quindi maggiori esigenze di spazi interne, così come la necessità di rivedere quelli nel borgo di Riva Trigoso. E’ indispensabile proseguire con l’assuznione di nuovo personale sul territorio”. Grino ha ricordato l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, recentemente scomparso, “che per più di vent’anni ci ha reso leader mondiali nella costruzione di navi e, nell’ultimo periodo, nella costruzione del ponte San Giorgio di Genova. Auguriamo alla nave ‘Marcantonio Colonna’ una lunga e operosa vita sui mari”.

