Rolli Experience, Rubens edition: tre fine settimana tra arte e cultura

Genova. Da questo fine settimana torna l’appuntamento con Rolli Experience. Genova e i Palazzi dei Rolli, Patrimonio UNESCO, si aprono ai partecipanti per un percorso esperienziale che prevede l’accesso esclusivo a splendide dimore nobiliari, magnifici palazzi di rappresentanza che nella seconda metà del Cinquecento diedero vita a un sistema di ospitalità pubblica del tutto peculiare. Filo rosso dell’edizione 2022, il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens e il suo legame con Genova, a cui Fondazione Palazzo Ducale dedica la mostra in programma fino al 22 gennaio. La Rolli Experience ricorda Rubens con un’edizione tematica speciale, che prevede percorsi guidati nel centro storico con specifici focus sull’artista e le sue opere, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova” e altre suggestive esperienze per scoprire la città e il suo immenso patrimonio artistico-culturale attraverso gli occhi di Rubens.

“La Rolli Experience sta riscontrando un crescente interesse da parte dei turisti – commenta l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – è un’offerta nuova ed esclusiva, dedicata a chi vuole vivere un long weekend pieno di emozioni tra i meravigliosi Palazzi dei Rolli, patrimonio dell’Umanità Unesco, immersi nelle atmosfere della storia della Superba, tra arte, cultura e food in una formula esclusiva di tipo esperienziale, molto apprezzata dai turisti che cercano un’offerta di qualità”.

