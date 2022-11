Santa Margherita Ligure premia gli studenti meritevoli, stamani la cerimonia a Villa Durazzo

Santa Margherita Ligure. L’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha premiato questa mattina, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, gli studenti che al termine dello scorso anno scolastico hanno concluso la scuola media con il massimo dei voti. Riconoscimenti anche per due studenti che hanno completato il percorso delle Superiori, sempre con la votazione massima, e che sono pertanto risultati vincitori del concorso “In memoria di Alessio”, nel ricordo del giovane sammargheritese Alessio Corradini, prematuramente scomparso un anno e mezzo fa.

Durante la cerimonia, alla quale erano presenti il Sindaco Paolo Donadoni, il Vicesindaco Emanuele Cozzio, gli Assessori Beatrice Tassara e Patrizia Marchesini e la Consigliera comunale Arianna Sturlese insieme ai rappresentati della scuola e delle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale – sono state consegnate a tutti i ragazzi le pergamene che riportano le congratulazioni personali del Sindaco e dell’Amministrazione comunale.

Gli studenti hanno inoltre ricevuto in omaggio alcuni premi. I genitori di Alessio, Rossella e Mauro anch’essi presenti, hanno offerto un buono acquisto per libri e testi universitari o materiale informatico per i ragazzi diplomati con il massimo dei voti, che per il prossimo anno potranno anche fruire di un volo gratuito sull’idrovolante dell’associazione Volidimare.

