Santo Stefano d’Aveto: travolge guardrail e vola nel bosco

Ieri sera grave incidente stradale a Santo Stefano d’Aveto, in via Albino Badinelli, altre il centro, al chilometro 80+700. Un 21enne alla guida di un Mitsubishi Pajero ha divelto venti metri di guardrail, volando poi nel sottostante bosco. Sul posto, avvertiti da un automobilista di passaggio, il 118 con Tango1 e la pubblica assistenza locale. Da Chiavari sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza la parte elettrica del veicolo. Il mezzo è andato praticamente distrutto, a salvare il giovane la divisione in acciaio tra il posto di guida e il retro adibito a deposito attrezzatura che si è rivelata una preziosa protezione. Il giovane, dichiarato in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato accompagnato al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto i carabinieri di Santo Stefano d’Aveto per verificare le cause del sinistro.

