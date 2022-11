Savona Calcio, i tifosi al presidente Cittadino: “Ci eviti ma prometti, te la cavi se mantieni”. La sua replica: “Siamo seri, contano i fatti e al momento siamo primi in classifica”

Savona. Oggi pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena Savona-Olimpic, gara valevole per la decima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La gara è termina sul risultato di 1-0 in favore dei biancoblù, un risultato che ha proiettato il Vecchio Delfino al primo posto in classifica appaiato con Masone e Quiliano&Valleggia.



Non solo calcio giocato però: sugli spalti infatti, i tifosi non hanno fatto mancare uno striscione per manifestare tutto il loro dissenso nei confronti del comportamento della proprietà romana rappresentata dall’avvocato Massimo Cittadino. “Ci eviti ma prometti, te la cavi se mantieni” – questo il monito dei supporter biancoblù rivolto direttamente al numero uno del sodalizio, in settimana protagonista di diversi incontri per tentate di risolvere svariate questioni extra-campo.

