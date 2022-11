Schianto sull’Autofiori, un ferito

Vallecrosia. E’ di un ferito non grave ed una vettura semidistrutta il bilancio dell’incidente autostradale al chilometro 149+373 dell’Autofiori, tra Ventimiglia e Bordighera in direzione Italia.

Erano da poco passate le 19 quando una berlina blu metallizzato targata francese (06), per cause da stabilire, è uscita dal controllo del guidatore, carambolando per poi fermarsi contro il guard rail. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 intervenuti sull’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.

