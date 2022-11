Primo innesto della sessione “invernale” per il Vado. Il direttore sportivo Luca Tarabotto ha annunciato l’arrivo in rossoblù dell’esterno offensivo Marco José Bingo.

Classe 2001, proviene dall’Audace Cerignola. La formazione pugliese milita attualmente nel Girone C della Serie C occupando il sesto posto in classifica. Bingo si è fatto le ossa nelle formazioni Under 17 e Under 19 della Cremonese e prima di virare verso la Puglia è passato per il Legnano.

