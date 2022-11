Sold out il concerto di Marco Masini al Politeama Genovese

Genova. Un boxset discografico, un libro e un trionfale tour per Marco Masini, in concerto lunedì 28 novembre al Politeama Genovese. I biglietti sono esauriti in prevendita. Marco Masini torna a Genova nell’ambito di “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il tour che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri.

“Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – commenta Marco Masini – Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore”.

» leggi tutto su www.genova24.it