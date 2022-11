Vazzano CNA Impera e Aschei: «Nostro corso GAE è già un successo»

Imperia. Oggi presso CNA Imperia nella sede di Sanremo si è tenuta la dodicesima lezione del corso di abilitazione per Guide Turistiche Ambientali Escursionistiche GAE con due docenti di altissima levatura. La mattina la lezione magistrale dell’Ingegnere chimico per l’ambiente e la sicurezza Antonella Fabri, che conta collaborazioni nazionali come esperta in molti ambiti, dall’energia alle tematiche ambientali ed è anche vicepresidente dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali. Nel pomeriggio una lezione di tutt’altro argomento, ma sempre affascinante tenuta dal cartografo Giovanni Pazzano.

