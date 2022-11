A ottobre turismo da record per la Liguria: più di un milione di presenze

“Più di un milione di presenze di turisti in Liguria ad ottobre, con una crescita di 157.000 presenze in più, oltre il 17% rispetto al 2019. L’incremento ha riguardato sia i turisti italiani, più 31,87%, sia stranieri, con un + 9,24%. Numeri mai registrati prima e che indicano come l’obiettivo della destagionalizzazione sia stato centrato, con una regione che non è più attrattiva soltanto nei mesi estivi ma che si è trasformata meta di vacanza 365 giorni all’anno, anche nei momenti di transizione e solo apparentemente con meno appeal come quello di ottobre”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Augusto Sartori sui numeri del turismo in Liguria.

Ad ottobre si è registrato anche un boom di arrivi dalle province piemontesi e lombarde, in primis Torino con oltre 19.000 presenze in più rispetto al 2019, pari ad un aumento del 50%. Tra gli stranieri spiccano gli aumenti di Svizzeri, con oltre 122.000 presenze, quasi 42.000 in più del 2019 pari ad una crescita percentuale del 51,8%, confermandosi il mercato che maggiormente sta premiando la nostra regione. Da sottolineare è anche la crescita dei turisti francesi, che nei mesi scorsi ancora non avevano in pieno recuperato i dati record del 2019 ma che ad ottobre segnano un incremento del 35,5% grazie alle oltre 85.000 presenze.

