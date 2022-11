Ancora sangue sulle strade di Genova: moto investe pedone nella notte, tre feriti gravi. Centauro intubato

Genova. Gravissimo incidente nella notte a Sturla, dove in via Cinque Maggio, all’altezza con l’incrocio con via del Tritone, poco prima dell’una, una moto con due persone a bordo avrebbe investito un pedone finendo poi rovinosamente a terra. Sarebbero tre i feriti gravi, di cui uno gravissimo intubato sul posto e portato in rianimazione al San Martino di Genova.

Ancora non nota l’esatta dinamica e l’identità delle persone coinvolte. Ad avere la peggio il guidatore della mota, sbalzato violentemente a terra: i soccorsi, arrivati in pochi minuti, riscontrare le gravi fratture e la situazione, hanno operato un’intubazione sul posto, prima di procedere al trasporto in terapia intensiva, dove la vittima sarebbe arrivata non cosciente.

