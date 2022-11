Caccia ai cinghiali, ad oggi abbattuti solo 450 esemplari su 35mila. Coldiretti: “Serve l’esercito”

Genova. Stenta a prendere quota la stagione di caccia al cinghiale giunta praticamente a metà del calendario: secondo le stime di Coldiretti, infatti, ad oggi in Liguria sarebbero stati abbattuti solamente 450 esemplari sugli oltre 35mila capi individuati per il contenimento della popolazione di ungulato e il contrasto alla peste suina.

“Dallo scorso 7 gennaio la Peste Suina Africana (PSA) attanaglia la Liguria, i suoi boschi e il suo entroterra. In questo scenario, la nostra Federazione regionale riscontra i medesimi problemi evidenziati dal Commissario straordinario per la prevenzione e il contenimento della PSA, Angelo Ferrari È evidente, infatti, che le preoccupazioni del commissario Ferrari relative al mancato depopolamento dei cinghiali – condivise anche da Coldiretti Liguria, come sottolineato a più riprese nel corso degli ultimi mesi – sono concrete”.Questo il commento di Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale.

