Calcio, Finale. La ricetta di capitan Scalia: “Bravi a ricompattarci per affrontare al meglio l’Albenga”

Loano. Al Finale serviva una scossa per potersi riprendere da un periodo negativo durato quattro domeniche. Oggi pomeriggio contro l’Albenga dell’ex Pietro Buttu, i ragazzi di Flavio Ferraro hanno portato a casa un punto prezioso e, quindi, sono tornati a muovere la classifica.

La grinta e l’attenzione sono le due caratteristiche che hanno permesso a Scalia e compagni di poter fare risultato contro gli ingauni. Proprio il capitano giallorossoblù, il giocatore più rappresentativo e che conosce la piazza come pochi, ha fatto la sua analisi sulle condizioni dell’ambiente: “Noi oggi cercavamo sicuramente la prestazione, venendo da un periodo tribolato con troppe partite perse, anche immeritatamente secondo me. Siamo riusciti a portare un punto a casa contro una squadra forte come l’Albenga e lo useremo per ripartire domenica prossima. Come si sta in spogliatoio? Quando ci sono situazioni del genere è fondamentale compattare il gruppo il più possibile, cercando di tirarsi fuori dai momenti negativi. Bisogna allenarsi e dare tutti qualcosa in più in campo per arrivare all’obiettivo”.

