Carasco: rogo alla Marr, distrutti 8 mezzi; bonifica terminata alle 2op,

Rogo alla Marr di Carasco. La bonifica è terminata alle 2 di notte e solo allora si è potuto fare un bilancio dei danni: 8 e non dieci i camion-frigorifero andati completamenti distrutti. L’arrivo in forze dei vigili del fuoco, 25 unità, due squadre di Chiavari le altre a rinforzo da Genova, ha impedito che le fiamme potessero estendersi al capannone. La stessa viabilità per Borzonasca non è stata interrotta.

Ora l’attivtà è giudiziaria. L’incendio segue quello subito dalla Marr a Taggia (Imperia) ed è quasi certamente doloso. Al lavoro i carabinieri ed i tecnici dei vigili del fuoco. E’ stata aperta un’inchiesta giudiziaria che potrebbe essere accorpata a quella di Taggia. Sembra chiaro che dietro ai vari incendi subiti dalla Marr, trasporti alimentari, vi sia una sola mente.

