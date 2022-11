Carige-Bper, dal 28 novembre la migrazione dei conti correnti: ecco cosa bisogna sapere

Liguria. Domani, lunedì 28 novembre 2022 sarà la storica data in cui inizierà la migrazione dei conti corrente verso il sistema di Bper Banca in nome della fusione per incorporazione tra l’istituto di credito genovese e quello emiliano, che porterà alla nascita del quarto gruppo bancario italiano con 155 miliardi di euro di attivi, oltre 5 milioni di correntisti e circa 2.100 filiali. Tutti i correntisti di Banca Carige, circa 800 mila, sono già stati avvisati con comunicazioni ufficiali.

-E’ tutto pronto, per Bper non è la prima aggregazione e il sistema dovrebbe essere rodato…

“Bper ha già attraversato questo momento con la Cassa di Risparmio di Ferrara, poi con Unipol e con le filiali ex Ubi. Tutto ha sempre funzionato per il meglio da un punto di vista operativo e informatico. Crediamo che succederà anche questa volta. I clienti sono stati informati con le dovute comunicazioni e noi dipendenti siamo stati formati per gestire la cosa al meglio”.

