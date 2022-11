Chiavari: la Diocesi compie 130 anni, la storia in un libro

In occasione dei 130 anni dalla fondazione, la Diocesi di Chiavari ha festeggiato questa data importante e lo ha fatto nel luogo più adatto, la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. Anche se piccola e di recente costituzione, la nostra diocesi ha dimostrato una straordinaria vitalità sia per numero di vocazioni sia per aver donato alla Chiesa ligure ben due vescovi. Certamente oggi si trova, come tutta quanta la Chiesa, ad affrontare sfide eccezionali per il fatto che la società civile si allontana sempre più da un umanesimo cristiano.

» leggi tutto su www.levantenews.it