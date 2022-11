Cimitero di San Lorenzo della Costa, via libera all’ampliamento. Opera pubblica da 1 milione di euro

Santa Margherita. Approvato in Giunta il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero della frazione di San Lorenzo della Costa, un’opera da circa 1 milione di euro. L’inizio lavori è previsto per le prime settimane del 2023. Il Sindaco Donadoni: «Un intervento atteso da tempo dai nostri concittadini di San Lorenzo della Costa».

Via libera all’ampliamento del cimitero di San Lorenzo della Costa. L’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo e i lavori, una volta individuata la ditta tramite affidamento di gara, partiranno già nelle prime settimane del 2023.

