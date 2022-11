Confcommercio, il passo indietro di Lorenza Giudice: “La cosa giusta per il bene dei soci”. Via libera per Schiappapietra

Provincia. Salvo clamorosi colpi di scena, il 30 novembre prossimo sarà Enrico Schiappapietra a succedere a Vincenzo Bertino alla presidenza di Confcommercio Savona. È quanto si apprende in una lettera diramata agli organi di stampa nella giornata di ieri da parte di Lorenza Giudice, imprenditrice ingauna e referente della delegazione di Confcommercio del ponente candidata – insieme a Schiappapietra – alla realtà rappresentativa delle imprese savonesi che operano nel mercato libero.

Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuto presso la sede di Confcommercio Savona un incontro tra i due candidati alla presidenza e alcune fra le categorie più rappresentative per trovare una soluzione alla forte divisione. Le divergenze di pensiero tra le due parti, tuttavia, sono rimaste. Di qui la decisione di Giudice di fare un passo indietro: “La volontà di Roma – ha spiegato l’imprenditrice albenganese nel documento -, nella persona del delegato dottor Da Pozzo, ha sempre tenuto un’unica posizione, ovvero quella di richiedere un candidato unico acclamato, obiettivo difficile da raggiungere. Ho proposto di fare entrambi (Giudice e Schiappapietra, ndr) un passo indietro a favore di un terzo candidato condiviso, al rifiuto, come ho detto in molte interviste, ‘si dovrà fare la cosa giusta per il bene dei Soci’ , e ho deciso, in accordo con la sua squadra, che saranno le candidature alla presidenza e alla giunta”.

