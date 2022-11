“Covid, cambiare approccio o tra due settimane si rischia blocco sistema sanitario”

È di 43 pazienti la media giornaliera di ricoverati Covid positivi negli ospedali della Liguria a fronte di 31 dimissioni al giorno. Sono 355 i posti letto occupati per media intensità e 10 in terapia intensiva. La popolazione vaccinata con la quarta dose ad oggi è di 164.182 cittadini, pari al 13.33% dei liguri. Questo il quadro riassunto in una nota odierna della Regione.

“Una parte dei pazienti che giungono al pronto soccorso per patologie che nulla hanno a che vedere con il Covid – dichiarano in una nota congiunta il presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – scopre di essere positiva solo perché c’è l’obbligo di eseguire il test. Dal momento in cui questo test risulta positivo comincia una separazione di questi malati rispetto al loro naturale percorso di cura e questo ha due implicazioni: da un lato soffoca gli ospedali, generando bolle di pazienti positivi o la conversione di interi reparti, e dall’altro rischia di portare all’indebolimento delle cure per la malattia per la quale il paziente è entrato in pronto soccorso. Riteniamo quindi che il Covid, essendo endemico, debba essere assimilabile ad una sindrome influenzale e di conseguenza si debba pensare ad un cambio sostanziale di approccio dei protocolli ministeriali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com