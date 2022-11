Dall’orrore nei lager all’arrivo a Savona, la storia di Nicola ricostruita dalla figlia: “Lettere e diari trovati dopo la morte di mamma”

Savona. La reclusione nei campi di concentramento, la liberazione nel ’45, il trasferimento a Savona per offrire ai figli più possibilità per il futuro. A raccontare la storia di Nicola è proprio la figlia, Anna Maroscia – presidente della Società Dante Aligheri di Savona -, che, dopo aver recuperato le lettere scritte dal padre, ha deciso di riportare quella vita travagliata in un libro dal titolo “Il senso della vita, una valigia di ricordi dall’orrore dei lager alla magia della vita”.

Primo Levi diceva: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. E proprio su questa scia rispolveriamo una storia unica come quella di Nicola, ma simile a tante altre, su cui, ancora oggi è bene riflettere.

