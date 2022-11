Il centro “Niccolò V” di Sarzana ricorda Pier Giorgio Grasso Peroni

Sabato prossimo, nella sala della biblioteca civica “Corrado Martinetti” di Sarzana, il centro di cultura e formazione “Niccolò V” conclude l’attività culturale per l’anno 2022, come sempre in prossimità della festa patronale cittadina di Sant’Andrea. I due temi dell’anno sono stati la ripresa e lo sviluppo degli studi sul Papa di Sarzana Tommaso Parentucelli, presentati in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, e lo studio del Medioevo quale perno dell’identità storica di Sarzana. Proprio a quest’ultimo tema è dedicato l’incontro finale, che sarà dedicato in particolare alla figura di Pier Giorgio Grasso Peroni. Scomparso quattro anni or sono, dopo essere stato a lungo docente di filosofia e storia al liceo “Parentucelli”, Grasso Peroni è stato anche uno dei soci fondatori del centro “Niccolò V”. A cura della famiglia è stato ora dato alle stampe il testo di un dramma storico da lui scritto e fatto mettere in scena in anni passati, “Bruno di Carinzia”, dedicato alla figura di Papa Gregorio V, vissuto nell’epoca degli imperatori di Sassonia attorno all’anno Mille. Il testo sarà presentato dalla figlia dell’autore, Anna Maria Grasso Peroni, che ricorderà anche la figura del padre, mentre il presidente del “Niccolò V” Egidio Banti parlerà sul tema “Il Medioevo e l’identità sarzanese”. Seguiranno alcune testimonianze di ex colleghi ed alunni dello scomparso. Si conclude così un percorso che durante tutto l’anno ha visto a Sarzana una decina di importanti incontri culturali, realizzati con il sostegno del Comune (“Call for Ideas” 2022) e della Fondazione Carispezia (bando aperto cultura). Nei primi mesi del nuovo anno 2023, come già annunciato, inizierà ora un nuovo percorso culturale dedicato alla figura di san Francesco d’Assisi ed alle importanti presenze religiose francescane presenti in Val di Magra sin dai tempi in cui il “poverello” di Assisi era ancora vivente.

