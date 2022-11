I’M Salute, eventi e convegni di Asl1 per mettere al centro prevenzione e benessere degli imperiesi

Imperia. Una cinque giorni (dal 30 novembre al 4 dicembre 2022) dedicata alla prevenzione, salute e benessere dei cittadini, grandi e piccini. Questa è la mission di “I’M Salute”, l’evento targato comune di Imperia e Asl1 che vedrà diversi specialisti e professionisti di Asl1, associazioni, autorità locali e non solo, declinare alla popolazione utili informazioni atte alla conduzione di

regolari e sani stili di vita.

L’evento prenderà il via il 30 novembre e le conferenze e gli incontri saranno per gran parte concentrate presso la biblioteca civica “Lagorio” del capoluogo con alcune incursioni esterne in Calata Cuneo, spianata “Borgo Peri” e sulla pista ciclabile “Borgo Prino” in cui una pedalata terminerà la fittissima cinque giorni di eventi dedicati alla salute.

» leggi tutto su www.riviera24.it