L’Accademia del Gusto è contro il cibo “artificiale”, cioè quel cibo prodotto in laboratorio per sostituire quello coltivati in agricoltura. Il Presidente dell’Accademia del Gusto Nicola Carozza accompagnato da una delegazione di accademici composta da Roberto Liberi, Valeria Olivieri, Valter Taglieri e Mira Falcinelli ha firmato la petizione contro la produzione e la commercializzazione in Italia del cibo sintetico. “Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – ha spiegato il Presidente Carozza – perché coerente con i principi dell’Accademia del Gusto di difesa dei prodotti naturali del territorio che sono alla base dei piatti tipici”. “Il cibo sintetico, creato in laboratorio è pericoloso per la salute umana, dannoso per l’ambiente e molto inquinante – ha spiegato il direttore di Coldiretti Paolo Campocci – noi diciamo sì al cibo naturale: a tutela dell’ambiente e a sostegno della biodiversità”. Oggi sarà possibile firmare la petizione in Piazza del Mercato alla Fattoria in città al gazebo Coldiretti. Una corsa contro il tempo, poiché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello Ue le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio.

L’articolo L’Accademia del Gusto dice ‘NO’ al cibo sintetico proviene da Citta della Spezia.

