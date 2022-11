Niente lista per Sarzana popolare, contributo all’interno degli altri gruppo politici

Sarzana Popolare, che cinque anni fa con quasi il 12% (poco meno di 1.300 voti) era stata una delle colonne portanti del successo del centrodestra e della candidata sindaco Cristina Ponzanelli, non presenterà una sua lista alle elezioni comunali della prossima primavera. Ad annunciarlo, una nota congiunta del leader della forza politica, l’ex sottosegretario Andrea Costa, dell’assessore Roberto Italiani, del capogruppo consiliare Riccardo Precetti e del consigliere comunale Gianluca Maggiari. “Quello di Sarzana Popolare è stato un percorso di grandi soddisfazioni e che ha contribuito a rendere possibile l’elezione di Cristina Ponzanelli a Sindaco della città. Se oggi siamo attori di questa amministrazione, lo dobbiamo alla spinta propulsiva di questa esperienza ed a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia in questi anni. Ora ci ha aspetta una nuova avventura che dovrà portare alla conferma del sindaco Ponzanelli nel 2023. In vista di tale appuntamento, i componenti istituzionali del gruppo assieme ad Andrea Costa, hanno concordemente deciso di non presentare la lista elettorale, ma di dare il loro personale contributo nei gruppi politici che più li rappresentano”, si legge nella nota. Sempre oggi, in linea con quanto annunciato dal comunicato, il passaggio di Maggiari con Forza Italia.

Ampiamente rappresentata in giunta e in consiglio a inizio consiliatura, Sarzana popolare ha un po’ alla volta visto i suoi esponenti cambiare collocazione (l’assessore Campi con i totiani, l’ex capogruppo Pizzuto con FdI, la consigliera Mazzanti all’opposizione, con In azione per Sarzana), fino a restare con due rappresentanti: l’attuale capogruppo Precetti, che sarebbe in procinto di approdare a Fratelli d’Italia, forza tra le cui file potrebbe sedere già in occasione del prossimo consiglio, e l’assessore Italiani, il quale a sua volta potrebbe proseguire il suo percorso in seno ad altre forze della coalizione, in particolare parrebbe delinearsi un possibile ingresso nella Lega.

L’articolo Niente lista per Sarzana popolare, contributo all’interno degli altri gruppo politici proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com