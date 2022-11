Presidio contro il biodigestore in centro città: “Un ‘premio’ per gli spezzini, i più virtuosi nella differenziata”.

Presidio contro la realizzazione del biodigestore di Saliceti. L’iniziativa si terrà sabato 3 dicembre alle 15.00 in Corso Cavour, all’angolo con Via Rattazzi, ed è organizzata da Coordinamento no biodigestore Saliceti, Sarzana che botta, Cittadinanzattiva, Italia nostra, Acqua bene comune, Forum italiano dei movimenti per l’acqua, Associazione Posidonia, Legambiente, Palmaria sì Masterplan no. “Un impianto per il trattamento di 120mila tonnellate all’anno di rifiuti organici provenienti per gran parte da Genova e Tigullio sarà il ‘premio’ riservato alla provincia della Spezia per essere i più virtuosi in Liguria nella raccolta differenziata. Un ‘premio’ confezionato da Iren, Regione Liguria (Toti, Giampedrone) e Provincia (Peracchini), che ha incontrato l’opposizione davanti alla giustizia amministrativa dei Comuni di Vezzano e Santo Stefano, a cui va il nostro sostegno”, scrivono gli attivisti nel volantino che annuncia il presidio. E a proposito di giustizia amministrativa, sarà affrontato questo mese al Consiglio di Stato il ricorso contro il pronunciamento con cui il Tar ha annullato l’autorizzazione del progetto.

