Promozione, il Pietra Ligure ospita la Carcarese: la web cronaca della partita

Pietra Ligure. Dopo le semifinali di Coppa Italia, tornano ad affrontarsi Pietra Ligure e Carcarese. Questa volta si gioca al Giacomo De Vincenzi, fischio d’inizio alle ore 15.

Dieci giorni fa ad avere la meglio sono stati i valbormidesi che, grazie ad una vittoria per 2 a 0, hanno eliminato la squadra di mister Pisano dai giochi. Ma oggi sarà un’altra partita. Se, infatti, la Coppa Italia non era tra gli obiettivi stagionali, lo è il campionato dove stanno facendo molto bene: su 11 partite ne hanno vinte 8, pareggiata una e perse due, risultati che permettono al Pietra di occupare il secondo posto in classifica, ad appena due punti dalla capolista Praese.

