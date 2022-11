Rugby/ il primo punto per la Pro Recco arriva ad Alghero

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Per la Tossini Pro Recco Rugby arriva il primo punto stagionale ma il risultato di 17-10 per Alghero regala tantissima amarezza per una partita che gli Squali avrebbero potuto portarsi a casa con un po’ più di attenzione e disciplina: dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale ed essere passati in vantaggio nonostante due cartellini gialli, i biancocelesti hanno subito una beffarda meta su una “furba” non difesa con attenzione e hanno consegnato la vittoria ai padroni di casa.

