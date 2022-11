Serie A1 femminile, il Bogliasco sfiora l’impresa a Trieste

Trieste. La vittoria alla fine ha arriso alle padrone di casa, capaci di imporsi di misura 11-10 sul Netafim Bogliasco 1951. Ma la trasferta di Trieste, valida per il quinto turno di A1, lascia in eredità alla giovane formazione allenata da Mario Sinatra più sorrisi che lacrime.

Le risposte che il tecnico ligure attendeva dal faccia a faccia con la squadra che grazie alla campagna acquisti estiva si candida come prima forza del torneo alle spalle delle tre inarrivabili battistrada sono state infatti molte e tutte (o quasi) nettamente positive. Indicazioni che per una volta permettono di lasciare in secondo piano l’esito di una gara che, con un pizzico di fortuna e di attenzione in più, sarebbe potuta andare in maniera differente. “Credo che possiamo tornare a casa da questa trasferta con in dote una buona dose di soddisfazione e di consapevolezza – ha dichiarato Sinatra al termine della partita -. Certo, abbiamo perso e di un solo gol. Ma la mia è una squadra costruita per crescere e dopo una prestazione così non si può non essere contenti anche se il risultato non è stato positivo. L’unico rammarico è per i tanti soliti errori che continuano a ripetere e che ancora per un po’ sono convinto che fisiologicamente continueremo a fare. Restano come detto le buone sensazioni. Giocavamo in casa di quella che a detta di tutti è la quarta forza del torneo eppure ce la siamo giocata fino alla fine, sfiorando ciò che in pochi avrebbero pronosticato. Il fatto che al suono della sirena loro abbiano esultato tantissimo lo considero come un grande complimento per la nostra prestazione e una sorta di attestazione del nostro valore”.

