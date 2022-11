Uscio: lunedì 28 con “La casa rifugio a indirizzo segreto”

Le iniziative per sensibilizzare contro la violenza, in particolare contro le donne, proseguono. Domani, lunedì 28 novembre alle ore 18, presso l’aula consigliare del municipio, organizzata dal “Centro per non subire violenza” grazie anche all’interessamento dell’assessore Mauro Ravea, si terrà un interessante incontro. Verrà presentato “La casa rifugio a indirizzo segreto. 20 anni a Genova”. Si tratta di un libro scritto a più mani con testimonianze sulla nascita della Casa rifugio genovese e le esperienze ad essa legate.

» leggi tutto su www.levantenews.it