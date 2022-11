Volley, Podenzana ospita Barbarasco

Quasi derby oggi per il Podenzana Tresana Volley che alle ore 20, che riceve a Barbarasco la Futura Ceparana (compagine di centroclassifica) per la 7.a giornata del campionato regionale ligure di Serie C / Girone B. Arbitri Tonino Piazza e Valerio Portaccio. Rossoblù in un buon momento dopo l’aggancio del momentaneo secondo posto in graduatoria alle spalle della capolista Normac Genova…

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno che sono giù stati disputati: Admo Lavagna-Normac Genova 3-2, Paladonbosco Genova-Lunezia Volley 1-3, Serteco Wonder Ge-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0.

Nella foto l’allenatore Franco Saccomani

