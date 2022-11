A Dego una panchina gigante in località Berri: è la terza “Big Bench” del savonese

Dego. Una grande panchina dove poter ammirare una panorama mozzafiato. È stata inaugurata ieri (27 novembre) a Dego, in località Berri, vicino alla chiesetta di San Giuseppe, dove prima del taglio del nastro è stata celebrata la Santa Messa alla presenza di cittadini, istituzioni e associazioni.

La cerimonia ha riscosso un grande successo, numerosi i curiosi che hanno voluto ammirare da vicino per la prima volta la Big Bench, la numero 273 dell’omonimo progetto nato nel 2010 in Piemonte dall’idea dell’artista americano Chris Bangle e della moglie Catherine. Dopo 12 anni, sono centinaia le panchine giganti e coloratissime sparse per l’Italia e non solo, con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le comunità locali, la maggior parte sono state installate in piccoli borghi o zone poco note.

