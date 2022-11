Genova. Seconda sconfitta in campionato per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin superati in Via Allende dalla Virtus Genova di coach Caorsi, compagine rinforzatasi nelle ultime settimane per risalire una classifica complicata nei primi mesi di campionato.

Partita sempre in equilibrio quella disputata da Dufour e compagni, in cui è stato necessario un overtime per assegnare la vittoria.

