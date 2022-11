Biossido di azoto nella zona di San Cipriano, Asl 5: “Non si possono escludere effetti sanitari”

Nel corso degli ultimi 10 mesi, nelle tabelle degli inquinanti dell’aria della centralina di San Cipriano, non ci sono stati superamenti dei limiti di legge vigenti, ma ce ne sono stati molti, il doppio del consentito, se si considerano i parametri della direttiva Ce del 26 ottobre 2022: in questo caso il limite della media giornaliera di 50 μg/m3 di NO2 è stato sforato 36 volte, mentre sono 18 quelle consentite nell’arco di un anno. Numeri che possono essere complicati da comprendere e da interpretare, che quest’oggi sono stati protagonisti della seduta della II commissione consiliare, con l’audizione dei rappresentanti della Asl 5 – il dottor Mino Orlandi e le dottoresse Francesca Toracca e Roberta Baldi – nell’ambito del ciclo di incontri che puntano a far luce sulle problematiche connesse alle emissioni inquinanti, con particolare attenzione a quelle delle navi da crociera.

I tre medici hanno presentato le slide in cui sono schematizzati i rilevamenti del periodo compreso tra gennaio e ottobre, nelle cui conclusioni si legge che “sulla base della letteratura scientifica relativa al rapporto tra qualità dell’aria e salute recentemente revisionata da OMS, e alla luce di quanto emerso dall’analisi, si ritiene di non poter escludere eventuali effetti sanitari della qualità dell’aria registrata dalla stazione La Spezia – San Cipriano/Libertà, limitatamente ai due parametri esaminati, sia sulla popolazione generale che su sottogruppi vulnerabili (anziani, bambini, gravide e fragili)”. Quindi Asl 5 ammette che il quadro è potenzialmente rischioso e di fatto invita le istituzioni a cercare soluzioni che possano ridurre le emissioni in atmosfera e in particolare nella zona urbana più vicina al terminal, dove insiste anche uno degli incroci più trafficati di tutta la città.

