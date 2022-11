Bordighera, approvato il progetto di riqualificazione di piazza Cesare Battisti

Bordighera. L’Amministrazione Ingenito dà il via ad un nuovo intervento di riqualificazione urbana per la città di Bordighera: è stato infatti approvato in giunta il progetto, nella fase di studio di fattibilità definitivo, per il restyling di piazza Cesare Battisti.

Le opere previste comprendono il rifacimento dell’attuale pavimentazione in asfalto con autobloccante similare a quello già posato nell’adiacente piazza Bengasi, per creare continuità, e la realizzazione di una nuova aiuola con seduta che ospiterà un esemplare di ulivo.

