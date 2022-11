Bper, Uilca: “Bene il riposizionamento ma no alla desertificazione bancaria”

Genova. La Uilca esprime “soddisfazione per il riposizionamento di Carige e il suo rilancio in funzione di Banca del territorio come dichiarato dal management di Bper”.

“Detto ciò continueremo a vigilare contro la chiusura di sportelli in territori come la Liguria che presenta piccoli comuni e un’ attività di piccole e medie imprese che necessitano di una presenza attiva di sportelli – scrive la Uilca in una nota stampa – Da tempo abbiamo avviato una battaglia contro la desertificazione bancaria. Nei piccoli Comuni lo sportello bancario ha una funzione sociale che non può venire meno”.

