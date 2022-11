Carige, è il giorno del passaggio a Bper: qualche disagio per la registrazione on line e code in filiale

Genova. E’ il giorno cruciale della migrazione dei conti correnti Carige nell’ambito del processo di fusione per incorporazione in Bper. Sono circa 800mila gli Iban che cambiano, a partire da oggi, lunedì 28 novembre, e anche se nei giorni scorsi i clienti della “banca dei genovesi” sono stati informati con tutte le modalità possibili – lettere, media, social media – c’è chi stamani si è fatto trovare impreparato o semplicemente non ha ben chiaro tutti i cambiamenti in atto.

Per questo a partire dall’apertura degli sportelli, in diverse filiali, si sono registrate code per l’accesso. “Sono in tanti a chiedere informazioni, soprattutto i clienti più anziani, meno digitali – spiega Alfredo Majo, responsabile comunicazione della banca – ma le procedure tutto sommato stanno andando avanti bene”.

» leggi tutto su www.genova24.it