Cengio capolista. Molinaro “on fire” come Pioli? “Speriamo”, commenta l’allenatore

Cengio. Una settimana da capolista per sognare in grande. È un Cengio in grande spolvero quello vistosi ieri al Carlo Mazzucco di Voze, una squadra volitiva e propositiva capace di annichilire una Nolese che, prima della sconfitta di ieri, era proprio la capolista del Girone B del campionato di Seconda Categoria.

Vittoria in grande stile (uno 0-3 senza appello il risultato finale) e primo posto conquistato dunque per la compagine allenata da mister Gianluca Molinaro, tecnico già entrato nel cuore della piazza tanto da dedicargli un coro speciale.

