CNA Imperia su Webinar parla di trasformazione digitale e nuovi business

Imperia. Nell’ottica di un concreto supporto allo sviluppo delle imprese, CNA Imperia, in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria, promuove un importante incontro webinar con tutte le imprese dal titolo: “LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E L’ACCESSO AI NUOVI SERVIZI PER AUMENTARE IL VALORE DEL PROPRIO BUSINESS”

Punto impresa digitale, token per la firma digitale e molti altri servizi accessori, cassetto digitale, libri digitali, e check up digitale delle imprese saranno i principali argomenti che verranno trattati durante la riunione. Sono invitate a partecipare tutte le imprese che potranno collegarsi con un semplice clik: https://meet.goto.com/458452069

Per informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici telefono 0184 500309, email: segreteria@im.cna.it

