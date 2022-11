Concluse le operazioni di manutenzione straordinaria di griglie e tombini amegliesi

Il Comune di Ameglia ha concluso le operazioni di manutenzione straordinaria per la pulizia e il monitoraggio di caditoie e di regimazione delle acque meteoriche, che hanno visto la rimozione del materiale depositato all’interno della griglia e la verifica di eventuali problemi relativi al deflusso delle acque, su cui intervenire successivamente. “Un lavoro minuzioso – spiega l’assessore Cervia – di fondamentale importanza per un territorio fragile come il nostro, soprattutto in caso di allerte meteo, dove la pulizia è indispensabile per facilitare il deflusso delle acque ed evitare allagamenti stradali e conseguenti disagi a viabilità e cittadini. L’intervento, svolto capillarmente in tutte le frazioni su oltre 400 griglie, ha fatto emergere diverse problematiche sulle condotte, in particolare nelle frazioni di Bocca di Magra e Cafaggio. È stato perciò necessario affidare un nuovo incarico di tremila euro per un primo giro di interventi puntuali di spurgo sulle condotte che partirà nei prossimi giorni, per rimuovere e liberare le ostruzioni, parziali in alcuni casi, totali in altri e consentire il ripristino delle ideali condizioni di deflusso. Questo intervento di pulizia delle griglie, che ha visto un impegno economico di 12.000 euro da parte dell’Amministrazione Comunale, si va ad affiancare agli oltre 55.000 investiti nei mesi scorsi per le opere di pulizia dei Canali e dei fossi del territorio comunale, tutte operazioni che verranno ripetute annualmente per prevenire e limitare i danni dovuti alle piogge autunnali”.

